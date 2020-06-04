22 миллиона: Верховный суд признал долг Приватбанка перед заводом Коломойского

2 июня Верховный Суд по ходатайству АО “Никопольский завод ферросплавов” закрыл производство, открытое на основании кассационной жалобы Приватбанка в отношении решения по выплате банком 22 миллионов гривен долга в пользу завода.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы суда.

Верховный Суд констатировал, что уже выносил решения по подобным правоотношениям в рамках другого дела – тоже с участием НБУ и Приватбанка.

Согласно судебным материалам, “Никопольский завод ферросплавов” передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующее обременение было снято после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением (утвержденным постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 28.08.2019 по делу №904/2382/18).

Ранее НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был “Никопольский завод ферросплавов”, и оно предусматривало возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. При этом 06.09.2019 завод досрочно погасил всю эту задолженность.

31.10.2019 Хозсуд Днепропетровской области утвердил еще одно мировое соглашение между Нацбанком и АО “Никопольский завод ферросплавов” как имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

В конце января 2020 года ПриватБанк – на фоне митингов под своим главным офисом работников Никопольского завода ферросплавов – сообщил, что выплатил предприятию 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда г. Киева от 17.12.2019.

В марте НБУ и Приватбанк проиграли апелляцию на решение хозяйственного суда Киева, который взыскал с ПриватБанка 21,85 миллиона гривен в пользу “Никопольского завода ферросплавов”.