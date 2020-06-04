Индивидуальные номерные знаки не помогут избежать "писем счастья" водителям за нарушение ПДД

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Если водитель с индивидуальными номерными знаками превысил скорость, то ему придется заплатить штраф наравне с автомобилистами, которые ездят на авто с обычными номерами.
Об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице e FACEBOOK
После того как 1 июня заработала система автофиксации нарушений ПДД, некоторые пользователи Интернета высказали предположение, что вряд ли полиция будет штрафовать за превышение скорости водителей, которые ездят на машинах с индивидуальными номерами.
Алексей Билошицкий опроверг это предположение. “Индивидуальные номера точно не помогут избежать ответственности”, – отметил он.
За первые пять дней работы в Киеве и Киевской области системы автофиксации нарушений ПДД камеры зарегистрировали более 200 000 случаев превышения скорости. Причем некоторые водители попадались камерам несколько раз подряд, что увеличивает сумму штрафа.
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