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Индивидуальные номерные знаки не помогут избежать "писем счастья" водителям за нарушение ПДД

Индивидуальные номерные знаки не помогут избежать "писем счастья" водителям за нарушение ПДД

Если водитель с индивидуальными номерными знаками превысил скорость, то ему придется заплатить штраф наравне с автомобилистами, которые ездят на авто с обычными номерами.

Об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице e FACEBOOK

После того как 1 июня заработала система автофиксации нарушений ПДД, некоторые пользователи Интернета высказали предположение, что вряд ли полиция будет штрафовать за превышение скорости водителей, которые ездят на машинах с индивидуальными номерами.

Алексей Билошицкий опроверг это предположение. “Индивидуальные номера точно не помогут избежать ответственности”, – отметил он.

За первые пять дней работы в Киеве и Киевской области системы автофиксации нарушений ПДД камеры зарегистрировали более 200 000 случаев превышения скорости. Причем некоторые водители попадались камерам несколько раз подряд, что увеличивает сумму штрафа.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.
  • МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.
  • Сейчас, согласно ПДД, действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.

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По материалам Finance.UA
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