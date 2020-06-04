В Киеве суд обязал застройщика снести "лишние" этажи в двух новостройках

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Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести этажи в двух домах на улице Стеценко, 30 в Святошинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
“Установлено, что на указанном земельном участке осуществлено строительство многоэтажных зданий. Несмотря на то, что участок относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешено строить не более 4 этажей), застройщик построил 5-ти и 8-ми этажные здания”, – говорится в сообщении прокуратуры Киева.
В итоге прокуратура подала в Окружной админсуд Киева иск с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к поверхностности, определенной Генеральным планом Киева.
Отметим, что подобные решения украинской фемиды исполняются крайне редко. Например, 27 ноября 2019 года, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевского городского совета против частного застройщика ООО “Патели лизинг”, который надстроил жилищно-офисный комплекс на улице Нижний Вал, 27-29 (известный в Киеве как “дом-монстр” — ред.) с нарушением государственных строительных норм. Однако застройщик продолжает борьбу в украинских судах и ничего сносить не собирается.
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