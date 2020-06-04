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Инфляция резко замедлилась: Госстат обнародовал данные за май

Инфляция резко замедлилась: Госстат обнародовал данные за май

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.

Продукты питания в Украине за май 2020 года подорожали на 1,3%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь – снизились на 1,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8% (в том числе газ подешевел на 16,8%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,1%, здравоохранение – подорожало на 0,3%, транспорт подешевел на 2,0% (в т. ч. цены на топливо снизились на 8,6%), цены на связь снизились на 0,1%, на отдых и культуру снизились на 0,8%, образование – без изменений, рестораны и гостиницы – выросли на 0,3%.

По материалам РБК-Украина
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