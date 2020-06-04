Банки выдали дешевых кредитов на 381 млн грн

По состоянию на 9 июня украинские банки выдали малому бизнесу и предпринимателям 605 кредитов на 381,05 млн грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».

За первую неделю лета банки-партнеры программы «5-7-9%» выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн, сообщает Минфин.

Также банки продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

В частности с 1 по 5 июня спрос на займы по таким условиям составил почти 390 млн грн.

Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 млн грн в государственном ПриватБанке под 0% до конца марта 2021 года.

На этой неделе Фонд развития предпринимательства планирует подписать соглашения еще с двумя банками – ОТП Банком и Международным инвестиционным банком.

Также готовятся для утверждения заявки об участии в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» Креди Агриколь Банка и Агропросперис Банка.

Сейчас воспользоваться госпрограммой «5-7-9%» уже могут клиенты государственных: Укргазбанка, Ощадбанка, ПриватБанка, Укрэксимбанка и частных: Банка Львов, ПУМБ, Банк Союз, Райффайзен Банка Аваль, Таскомбанка, Банка «Восток», Кредобанка, Глобус Банка, Альфа Банка и Поликомбанка.