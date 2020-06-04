В МИД назвали страны, с которыми у первую очередь может возобновиться авиасообщение

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В Министерстве иностранных дел ожидают, что международное авиасообщение в первую очередь может возобновиться с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.
Как пишет “Европейская правда”, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью.
По его словам, МИД рассматривает возможность в первую очередь открывать авиасообщение со странами, где контролируемая эпидемическая ситуация, уже действует регулярное авиасообщение и нет ограничений на въезд для граждан Украины.
“Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать возобновления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром”, – сказал Евгений Енин.
Он добавил, что переговоры ведутся еще с рядом государств, и новости будут сообщать “по мере прогресса”.
Напомним, в начале прошлой недели министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что международное авиасообщение Украина возобновит с 15 июня. Среди стран, с которыми рейсы могут возобновиться в первую очередь, он называл Турцию, Грецию, Кипр, Черногорию и Хорватию.
Позднее стало известно, что возобновить авиасообщение с Украиной готова Турция и, предварительно, Греция – с 1 июля.
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