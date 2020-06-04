0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

В МИД назвали страны, с которыми у первую очередь может возобновиться авиасообщение

В МИД назвали страны, с которыми у первую очередь может возобновиться авиасообщение

В Министерстве иностранных дел ожидают, что международное авиасообщение в первую очередь может возобновиться с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Как пишет “Европейская правда”, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью.

По его словам, МИД рассматривает возможность в первую очередь открывать авиасообщение со странами, где контролируемая эпидемическая ситуация, уже действует регулярное авиасообщение и нет ограничений на въезд для граждан Украины.

“Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать возобновления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром”, – сказал Евгений Енин.

Он добавил, что переговоры ведутся еще с рядом государств, и новости будут сообщать “по мере прогресса”.

Напомним, в начале прошлой недели министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что международное авиасообщение Украина возобновит с 15 июня. Среди стран, с которыми рейсы могут возобновиться в первую очередь, он называл Турцию, Грецию, Кипр, Черногорию и Хорватию.

Позднее стало известно, что возобновить авиасообщение с Украиной готова Турция и, предварительно, Греция – с 1 июля.

Справка Finance.ua:

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, в какие страны украинцы смогут улететь отдыхать уже этим летом. Среди тех, с кем уже договаривается украинская сторона – Турция, Греция и Испания.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.