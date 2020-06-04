Как возмещаются вклады в иностранной валюте - ФГВФЛ

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86% украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне, и только 59% – о гарантировании вкладов в иностранной валюте.
Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов.
Гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в Национальной, но и в иностранных валютах.
Сумма вклада вместе с начисленными процентами перечисляется по официальному курсу НБУ в день введения временной администрации.
Максимальная сумма гарантированного Фондом возмещения составляет 200 000 грн для одного лица в одном банке, независимо от количества счетов.
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