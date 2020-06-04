Как возмещаются вклады в иностранной валюте - ФГВФЛ

86% украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне, и только 59% – о гарантировании вкладов в иностранной валюте.

Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов.

Гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в Национальной, но и в иностранных валютах.

Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.

Сумма вклада вместе с начисленными процентами перечисляется по официальному курсу НБУ в день введения временной администрации.

Максимальная сумма гарантированного Фондом возмещения составляет 200 000 грн для одного лица в одном банке, независимо от количества счетов.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.

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