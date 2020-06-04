0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 181 0

Как возмещаются вклады в иностранной валюте - ФГВФЛ

Как возмещаются вклады в иностранной валюте - ФГВФЛ

86% украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне, и только 59% – о гарантировании вкладов в иностранной валюте.

Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов.

Гарантиями Фонда покрываются вклады физлиц и ФЛП не только в Национальной, но и в иностранных валютах.

  • Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.

Сумма вклада вместе с начисленными процентами перечисляется по официальному курсу НБУ в день введения временной администрации.

Максимальная сумма гарантированного Фондом возмещения составляет 200 000 грн для одного лица в одном банке, независимо от количества счетов.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 524,33 млрд грн.
  • Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, скоро продолжится. Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%.

Кстати, вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную надбавку к проценту можно оформить в три шага.

Получить бонус к депозиту 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.