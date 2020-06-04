За последние 5 месяцев объем китайской внешней торговли сократился на 8%

В январе-мае 2020 года объем китайской внешней торговли в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,7%.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Экспорт упал на 7,7% до 884,9 млрд долл, импорт – на 8,2%, достигнув 763,6 млрд долл.

В мае товарооборот снизился по сравнению с маем прошлого года на 9,3% до 350,7 млрд. Экспорт сократился на 3,3%, составив 206,81 млрд, импорт – на 16,7% до 143,89 млрд долл.

Положительное сальдо торгового баланса составило 62,93 млрд долл, увеличившись на 52,9%.