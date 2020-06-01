На Ровненщине выставили на аукцион два участка для добычи янтаря

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Ровненской области Госгеонедра на торги выставили два участка для возможного добычи янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
«Госгеонедра выставили на аукцион два участка на Ровненщине для добычи янтаря. Оба участка до 10 га находятся в селе Алексеевка Сарненского района. Лоты выставлены на сайте «Прозоро». Стартовая цена первого участка – от 319,6 тыс. грн, второго – от 333,2 тыс. грн», – говорится в сообщении.
Аукцион должен состояться уже 17 июля 2020 года.
Ранее органами областной власти в Ровненской области было предложено Госгеонедрам Украины выставить на аукцион 16 участков, расположенных в Дубровицком районе.
Как сообщало агентство, процедура электронных торгов предусмотрена новым Законом Украины, инициированным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Специальное разрешение на пользование недрами дают на 5 лет.
Что касается законодательства, которое принято сейчас в этой сфере – это вопрос легальной добычи янтаря. Закон принят – внедрено проведение электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами на площади не более 10 га.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеров9 ч. назад - 4603 7
Столичный прокурор попался на взятке в $100 тыс9 ч. назад - 1154 4
Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристы12 ч. назад - 531 4
В Украине изменили размеры социальных выплат: кто и сколько сможет получитьВчера, 20:02 - 3383 4
В "Приват24" произошел сбойВчера, 12:13 - 2592 4
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеров9 ч. назад - 4603 7
В Украине изменили размеры социальных выплат: кто и сколько сможет получитьВчера, 20:02 - 3383 4
Штрафы за налоговые правонарушения: что изменилось в НКУВчера, 21:00 - 2996 1
В Украине меняются условия по взысканию налогового долга12 ч. назад - 2401
В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей (видео)20 ч. назад - 2110
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)Вчера, 11:44 - 783 3
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Позавчера, 10:48 - 1294
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1183 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3533 4
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1411