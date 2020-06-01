На Ровненщине выставили на аукцион два участка для добычи янтаря

В Ровненской области Госгеонедра на торги выставили два участка для возможного добычи янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Госгеонедра выставили на аукцион два участка на Ровненщине для добычи янтаря. Оба участка до 10 га находятся в селе Алексеевка Сарненского района. Лоты выставлены на сайте «Прозоро». Стартовая цена первого участка – от 319,6 тыс. грн, второго – от 333,2 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Аукцион должен состояться уже 17 июля 2020 года.

Ранее органами областной власти в Ровненской области было предложено Госгеонедрам Украины выставить на аукцион 16 участков, расположенных в Дубровицком районе.

Как сообщало агентство, процедура электронных торгов предусмотрена новым Законом Украины, инициированным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Специальное разрешение на пользование недрами дают на 5 лет.

Что касается законодательства, которое принято сейчас в этой сфере – это вопрос легальной добычи янтаря. Закон принят – внедрено проведение электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами на площади не более 10 га.