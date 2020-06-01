НБУ согласовал назначение Владимира Дубея на должность Председателя Правления АО «Таскомбанк» (фото)

4 июня 2020 года Правление Национального банка Украины утвердило назначение Владимир Дубея на должность Председателя Правления АО «Таскомбанк». До назначения на должность В. Дубей временно исполнял обязанности Председателя Правления, еще раньше занимал должность Первого Заместителя Председателя Правления АО «Таскомбанк».

Об этом сообщает пресс-служба банка.



Таскомбанк продолжит развиваться как универсальный банк. Среди стратегических направлений: развитие корпоративного кредитования, формирование прочной платформы для финансирования стартапов, создание корпоративно-инвестиционного банкинга, развитие Private banking и розничного бизнеса.

«В ближайшее время продолжим расширять свою компетенцию в традиционных продуктах для розничного бизнеса. Пересмотрим концепцию отделений и создадим на их базе финансовые супермаркеты. В то же время мы совершенствуем онлайн-продукты и услуги, в частности интернет-банкинг TAS2U. В сегменте МСБ нас интересует развитие системы микрокредитования и платформы «ТАС24 Бизнес» как важного канала онлайн-продаж, – подчеркнул глава АО «Таскомбанк» В. Дубей. – Учитывая гармоничный симбиоз private- и корпоративного бизнеса, мы продолжим развивать эти стратегические направления. Будем увеличивать компетенцию персональных менеджеров для крупных компаний не только в столице, но и в регионах. Планируем запустить программы инвестиционного банкинга, на основании полученной лицензии по доверительному управлению».



Фото «Таскомбанк»

Напомним, что В. Дубей уже возглавлял АО «Таскомбанк» с апреля 2010 года по январь 2016 года. Владимир Владимирович окончил Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени горный институт имени Артема, Национальную Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого и Львовский институт банковского дела Университета банковского дела НБУ. Кандидат технических наук. В марте 2016 г. Банкир удостоен титула «Человек года – 2015».