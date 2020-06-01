Укрэнерго внедряет систему управления ограничениями генерации из ВИЭ

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ЧАО “НЭК “Укрэнерго” внедряет программное обеспечение, которое позволит автоматизировать формирование и предоставление оперативных диспетчерских команд на изменение текущей нагрузки генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“НЭК «Укрэнерго» внедряет Систему управления ограничениями ВИЭ – программное обеспечение, которое позволит автоматизировать формирование и предоставление оперативных диспетчерских команд на изменение текущей нагрузки генерации из ВИЭ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что система позволяет предоставлять команды одновременно на большое количество электрических станций. При этом будут сохранены принципы пропорциональности и недискриминационности при применении ограничений генерации. Доступ к системе управления ограничениями ВИЭ осуществляется в соответствии с техническими требованиями, определенными в инструкции для организации каналов связи, которая размещена на корпоративном сайте Укрэнерго в разделе «Единое окно (Присоединение)» во вкладке “Система управления ограничениями ВИЭ”.
Компания уверяет, что система значительно усовершенствует и упрощает обмен информацией между оператором системы передачи и участниками рынка, налаживает оперативное взаимодействие, а также устраняет риски ошибок при обмене оперативными командами и является одним из инструментов обеспечения надежной работы объединенной энергосистемы Украины.
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