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Укрэнерго внедряет систему управления ограничениями генерации из ВИЭ

Укрэнерго внедряет систему управления ограничениями генерации из ВИЭ

ЧАОНЭК “Укрэнерго” внедряет программное обеспечение, которое позволит автоматизировать формирование и предоставление оперативных диспетчерских команд на изменение текущей нагрузки генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

НЭК «Укрэнерго» внедряет Систему управления ограничениями ВИЭ – программное обеспечение, которое позволит автоматизировать формирование и предоставление оперативных диспетчерских команд на изменение текущей нагрузки генерации из ВИЭ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что система позволяет предоставлять команды одновременно на большое количество электрических станций. При этом будут сохранены принципы пропорциональности и недискриминационности при применении ограничений генерации. Доступ к системе управления ограничениями ВИЭ осуществляется в соответствии с техническими требованиями, определенными в инструкции для организации каналов связи, которая размещена на корпоративном сайте Укрэнерго в разделе «Единое окно (Присоединение)» во вкладке “Система управления ограничениями ВИЭ”.

Компания уверяет, что система значительно усовершенствует и упрощает обмен информацией между оператором системы передачи и участниками рынка, налаживает оперативное взаимодействие, а также устраняет риски ошибок при обмене оперативными командами и является одним из инструментов обеспечения надежной работы объединенной энергосистемы Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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