Маск рассказал о причинах взрыва последнего прототипа Starship (видео)

В конце мая компания SpaceX организовала очередной тест прототипа космического корабля Starship, который завершился зрелищным взрывом и полным уничтожением аппарата. Недавно глава компании Илон Маск прокомментировал инцидент и ответил на вопросы журналистов о причинах аварии.

Очередная неудача, по мнению Маска, связана не с двигателем, как предполагалось ранее. Причиной взрыва, вероятно, стала неисправность узла, соединяющего ракету с системами наземного обслуживания.

По словам основателя SpaceX, к столь серьезным последствиям привел недостаточный контроль за работой механизмов разъединения, отвечающих за быстрое расцепление носителя с платформой.

По версии инженеров компании, в процессе контролируемой откачки топлива из ракеты в подземный резервуар жидкий метан начал распыляться и мгновенно вспыхнул. В результате четвертый по счету прототип перспективного космического корабля взорвался и не подлежит восстановлению, хотя до этого успел пережить 13 различных испытаний.