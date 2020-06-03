Где и за сколько снять жилье летом (инфографика)

Возобновление внутреннего сообщения, хоть и с некоторыми ограничениями – возможность запланировать летний отпуск, или просто сменить атмосферу.

Об этом рассказали аналитики OLX Недвижимость.

Море. Больше всего объявлений посуточной аренды квартир в мае у моря – более 1,5 тыс., в Одессе, а выгоднее всего снимать трешку в Бердянске – за 500 грн в сутки.

Одесса и область. Здесь более 1,5 тыс. объявлений, а это в разы больше, чем на других направлениях. В городе можно найти как бюджетные однокомнатные за 500 грн в сутки, так и попросторнее трешки за 1250 грн. В среднем аренда домов в “Южной Пальмире” обойдется в 1500 грн/сутки. Стоит отметить, что домами здесь интересуются активнее, чем квартирами – объявления о первых получают в среднем 8 отзывов против 3 у других.

Черноморск, что в Одесской области, подойдет для тех, кто хочет сбежать от городского шума. За сутки в доме попросят в среднем 1500 грн. Однокомнатные и двухкомнатные, конечно, обойдутся дешевле – в 450 грн и 500 грн в сутки соответственно.

Каролино-Бугаз. Здесь немало предложений со средней ценой в 2000 грн в сутки. Еще отдельное жилье предлагают в Затоке – за 1500 грн в сутки.

Азовское море. Бердянск. Цены на аренду жилья здесь приятно удивляют. Можно снять однокомнатное жилье за ​​300 грн в сутки, а предложений по его аренде здесь на 25% больше, чем 2- и 3-комнаток вместе взятых. Двушка обойдется в 450 грн в сутки, а трешка – в 500 грн. Аренда выйдет несколько дороже – в среднем 1000 грн.





Горы. Для любителей горных походов больше всего вариантов жилья предлагают в Яремче. Дешевле же размещение в Карпатах можно найти в Берегово за 200 грн в сутки.

Больше всего предложений сейчас можно найти в Яремче, что в Ивано-Франковской области. За сутки в доме попросят в среднем 1000 грн. В Микуличине меньше объявлений о посуточной аренде отдельного жилья – примерно 30, а пожить здесь стоит дороже – 1200 грн в сутки.

Дешевле всего в Карпатах можно арендовать дом в Славском или двушку в Берегово – всего за 300 и 200 грн в сутки соответственно.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.