"Жертва Covid-19": В США на свалке оказался парк прокатной компании (видео)

В американском штате Индианаполис прокатная компания не смогла одолеть трудности карантина и обанкротилась. Часть автопарка выбросили на свалку.

Компания BlueIndy, которая предоставляла в аренду электрокары, работала на рынке около пяти лет и имела парк авто из 280 машин. Однако падение спроса в период пандемии привело к банкротству BlueIndy. Так половина автомобилей оказалась на свалке.

На видео видно, что некоторые машины довольно неплохо сохранились, хотя и потеряли колеса. Часть парка в компании решили передать другим прокатным организациям.