Украина потеряла 10% торговли с другими странами

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Объем внешней торговли товарами в январе-мае 2020 года составил 39,813 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (44,211 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.
Таким образом, падение товарооборота в мае резко ускорилось, поскольку за январь-март объем сократился только на 1%, а январь-апрель – на 5%.
По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые пять месяцев 2020 года составил 19,532 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 13% до 20,281 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 748 млн долларов.
Экспорт продовольствия за январь-май 2020 года вырос на 2% до 9,071 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 19% до 3,831 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 24% до 3,468 млрд долларов.
Напомним, по прогнозу НБУ в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.
Отметим, в 2019 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, составляла 52,4%, в то время как в 2018 году – 53,2%, в 2017 году – 52,3%.
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