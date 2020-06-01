Депутаты внесли изменения в Кодекс о процедурах банкротства

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Верховная Рада Украины приняла закон о внесении технических изменений в Кодекс о процедурах банкротства, который вступил в силу 21 октября 2019 года.
За принятие во втором чтении и в целом законопроекта №2276 проголосовали 303 народных депутата.
«Законопроект ускорит приведение положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствие с этим Кодексом, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами», – отмечается в пояснительной записке.
Цель законопроекта:
Также принятие указанного законопроекта позволит хозяйственным судам осуществлять производство в делах о банкротстве и установленных Кодексом процессуальных сроках, что будет стимулировать инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.
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