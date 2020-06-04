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Половина украинцев положительно оценивают развитие страны - исследование

Половина украинцев положительно оценивают развитие страны - исследование

Развитие Украины хоть и медленно, но заметно для 47% украинцев, а 46% – считают, что Украина стагнирует и жизнь в ней становится все более невыносимой.

Такие данные социологического исследования сообщил в ходе презентации заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

“47% респондентов считают, что Украина может и медленно, но развивается, и превращается в развитое государство. В то же время, 46% выбрали противоположное суждение, что Украина стагнирует и жизнь становится все более невыносимой. В другой паре суждений 41% считает, что Украина, как страна, сшивается и идет по пути объединения против 46%, которые считают, что Украина распадается и идет к расколу”, – сказал Грушецкий.

Также он подытожил, что в целом треть украинцев (32%) – придерживаются оптимистической оценки ситуации в стране, зато 34% – считают негативной ситуацию в стране.

Добавим, всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 26 по 30 апреля 2020 года. Были опрошены методом интервью 1500 респондентов по выборке репрезентативной для взрослого населения всей Украины, кроме временно неподконтрольных территорий отдельных районов Донбасса и Крыма. Погрешность выборки не превышает 2,6%.

По материалам УНН
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