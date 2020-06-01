Рада создала ВСК по защите прав инвесторов

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Верховная Рада приняла постановление “Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов”.
Решение поддержали 319 народных депутатов.
Согласно тексту постановления, Временная специальная комиссия образуется в целях подготовки и предоставления на рассмотрение в Верховную Раду, в установленном порядке, законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечения равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции.
ВСК также будет определять приоритетные направления совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности, обеспечивать защиту прав инвесторов (бизнеса), осуществлять парламентское сотрудничество с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.
Временная спецкомиссия также планирует осуществлять сбор и анализ, в территориальных громадах в рамках полномочий, информации для проведения парламентских слушаний: о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушений прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.
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