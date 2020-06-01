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Рада создала ВСК по защите прав инвесторов

Рада создала ВСК по защите прав инвесторов

Верховная Рада приняла постановление “Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов”.

Решение поддержали 319 народных депутатов.

Согласно тексту постановления, Временная специальная комиссия образуется в целях подготовки и предоставления на рассмотрение в Верховную Раду, в установленном порядке, законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечения равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции.

ВСК также будет определять приоритетные направления совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности, обеспечивать защиту прав инвесторов (бизнеса), осуществлять парламентское сотрудничество с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Временная спецкомиссия также планирует осуществлять сбор и анализ, в территориальных громадах в рамках полномочий, информации для проведения парламентских слушаний: о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушений прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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