Компания основателя Google Ларри Пейджа будет строить электрические самолеты (видео)

Компания, созданная на средства соучредителя Google Ларри Пейджа, решила прекратить разработку проекта Flyer, электрического коптера на водных лыжах и с джойстиком вместо штурвала. Теперь стартап сконцентрируется на самолете Heavyside, который уже доказал свою перспективность.

Об этом сообщает TechCrunch.

Отмечается, что компания Kitty Hawk увольняет всю команду Flyer, 70 человек. Некоторых из них перекинут на проект Heavyside – на нем руководство собирается сосредоточить все усилия.

Проект Flyer был начат в 2015 году. Одноместный электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) поднимался в воздух благодаря десяти отдельным винтам и летал над водой на высоте 1-3 метров. Всего было построено 111 таких коптеров, которые совершили более 25 000 успешных пилотируемых и беспилотных полетов.

Придумать бизнес-модель для самолета Flyer оказалось сложной задачей. Он летает низко и медленно и только над водой, что сильно сужает возможную сферу применения этого транспортного средства. Менеджмент компании изучал различные варианты использования Flyer, включая развлекательное и пригородное применения. Но безуспешно.

«Как бы мы не старались, мы не могли найти путь к жизнеспособному бизнесу», – сказал основатель проекта Себастьян Тран в интервью изданию. По его словам, целью проекта была в первую очередь демонстрация возможностей инженеров и привлечение инвестиций.

Около трех лет назад компания Kitty Hawk начала разработку одноместного самолета Heavyside с аккумулятором на 160 км и крейсерской скоростью 190 км/час.

Особенно разработчики довольны низким уровнем шума модели – на высоте 457 метров он выдает всего 38 дБ, это в два раза тише обычного вертолета. Все это время Heavyside проходит испытания на аэродроме в Калифорнии.

В декабре компания запустила проект Cora – двухместное беспилотное аэротакси – в партнерстве с Boeing. Совместное предприятие Wisk Aero готовится развозить пассажиров на одном из островов Новой Зеландии.