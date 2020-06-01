Киевский метрополитен расширил список станций, которые закрывают на вход

Киевский метрополитен стал чаще ограничивать вход на некоторых станциях в часы пик. На данный момент пять станций метро находятся под особым контролем.

Об этом рассказала заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

В настоящее время метрополитен ежедневно перевозит ориентировочно 700 тысяч пассажиров.

“Идет ослабление карантинных мер на общегосударственном уровне, возобновляется движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, количество маршрутов, приезжающих в Киев.

Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела”, – отметила Макогон и напомнила, что до карантина общий пассажиропоток составлял полтора миллиона в день. При этом она уточнила, что ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери.

Сейчас на пяти станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем. Пассажиропоток регулируется в оперативном режиме.

Под особым контролем – станции “Житомирская”, “Святошин”, “Черниговская”, “Лесная”, “Почайна”. Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток”, – сказала она.

Макогон отметила, что в пиковые часы на 20-30 минут эти станции могут ограничивать на вход, что позволяет растянуть пассажиропоток.

Справка Finance.ua:

25 мая правительство разрешило работу метрополитена: Новые правила для пассажиров:

Жетоны. Метро отказалось от жетонов, их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца.

Чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет, или же оплачивать поездку через терминал.

На нескольких станциях обустроены тактильные полосы, навигация, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одни двери.

Правила защиты для пассажиров. Температуру на входе измерять не будут, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция. Соблюдение дистанции остается на совести пассажиров, ведь дополнительные вагоны прицепить не могут – платформа рассчитана только на 5, а 6-й остается в тоннеле.