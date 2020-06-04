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В Минцифры сообщили, насколько защищены данные украинцев в приложении "Дія"

В Минцифры сообщили, насколько защищены данные украинцев в приложении "Дія"

Приложение “Дія” не хранит персональные данные украинских граждан, а лишь передает те данные, которые есть в реестрах. От их системы защиты и зависит безопасность персональных данных.

Об этом на брифинге в четверг заявила заместитель Министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская.

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“Приложение “Дія” не хранит персональные данные. Приложение “Дія” – это как канал связи, который просто передает те данные, которые есть в реестрах. Поэтому, соответственно, насколько они защищены в реестрах, настолько они защищены в той сети, в которой их получают с помощью приложения “Дія”, – сказала Рабчинская.

По ее словам, обычно реестры имеют комплексную систему защиты информации.

“Те, которые не имеют – мы работаем над тем, чтобы они имели эту комплексную систему. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы всем сможем сказать, что “на 100% ваши данные защищены”, – добавила она.

По материалам УНН
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