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Маркарова возвращается в бизнес и регистрирует стартап

Маркарова возвращается в бизнес и регистрирует стартап

Экс-министр финансов Оксана Маркарова возвращается в бизнес-сферу и регистрирует стартап.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрирован 2.06. Детали вскоре”, – пишет Маркарова.

Кроме бизнеса, она будет работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный на днях Фонд развития рынка капитала, а также активизирует работу в наблюдательном совете Киево-Могилянской академии.

Маркарова работала министром финансов с июня 2018 года по март 2020 года при двух правительствах – Гройсмана и Гончарука.

4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.

По материалам Економічна Правда
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