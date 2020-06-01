Маркарова возвращается в бизнес и регистрирует стартап

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Экс-министр финансов Оксана Маркарова возвращается в бизнес-сферу и регистрирует стартап.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
“Возвращаюсь в бизнес, все с начала. Стартап Arсhidata зарегистрирован 2.06. Детали вскоре”, – пишет Маркарова.
Кроме бизнеса, она будет работать над развитием фондового рынка через зарегистрированный на днях Фонд развития рынка капитала, а также активизирует работу в наблюдательном совете Киево-Могилянской академии.
Маркарова работала министром финансов с июня 2018 года по март 2020 года при двух правительствах – Гройсмана и Гончарука.
4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.
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