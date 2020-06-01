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Рада поддержала президентский законопроект "о ворах в законе"

Рада поддержала президентский законопроект "о ворах в законе"

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2513 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который внесен и определен Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины.

Так, проект закона №2513 разработан с целью прекращения деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечения к уголовной ответственности “воров в законе”, а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины следующими пунктами:
▪️ преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является “вор в законе”;

▪️ “вором в законе” признается лицо, соблюдающее присущие преступной среде традиции и правила поведения, пользующееся “авторитетом” среди лиц, совершивших уголовные преступления, которое руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества.

Кроме того, законопроектом предлагается наказывать за организацию проведения встреч (т.н. “сходки”) представителей преступных организаций или преступных сообществ с целью разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а также содействие в ее проведении, или руководстве такой встречей (“сходкой”), лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

По материалам УНН
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