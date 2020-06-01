Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев от 8,8% годовых

Доступная ипотека уже в Украине! Мы запустили программу ипотечного кредитования от 8,8% годовых. Наша новая программа уже доступна для жителей Харькова.

Благодаря сотрудничеству с Харьковским городским советом, Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и харьковском застройщику нам удалось запустить программу для украинских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь это те семьи, которые уже стоят на учете.

Поскольку программа предусматривает возмещение из Харьковского местного бюджета части процентов по кредиту на уровне учетной ставки НБУ, реальная ставка для харьковчан будет на уровне от 0,8%. Важно отметить, что условия будут неизменными для заемщиков в течение пяти лет кредитования.

«Поддержать украинцев сейчас – наша главная задача как государственного банка. Безусловно, мы разделяем желание правительства в обеспечении собственным жильем каждую украинскую семью. Это наш социальный долг и важный вклад в их будущее. В то же время мы хорошо понимаем, что доходы большинства украинцев не позволяют им приобрести жилье сразу, а достойные условия жизни молодым семьям нужны уже сегодня. Поэтому вместе с местными властями мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить украинцев доступным финансированием на приобретение собственного жилья у проверенных застройщиков. В Харькове одним из ведущих застройщиком является «Трест Жилстрой-1». Теперь мы будем кредитовать новое жилье, построенное компанией, на эксклюзивных условиях – от 8,8% годовых в гривне, которая за счет компенсации в результате составит всего 0,8% для клиента», – отметил председатель правления УКРГАЗБАНКА Кирилл Шевченко.

Доступную ипотеку уже можно оформить на приобретение жилья на первичном рынке у застройщика «Трест Жилстрой-1». В ближайшее время харьковчане смогут приобрести жилье во всех комплексах застройщика. Кстати, именно харьковчане чаще всего обращались к нам по ипотечным кредитам.

За доступными кредитами уже можно обращаться в любое отделение УКРГАЗБАНКА в Харькове. Ближайшее отделение можно найти здесь.