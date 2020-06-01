"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)

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Несколько сотен владельцев машин с иностранной регистрацией протестуют под Кабинетом министров с требованием не затягивать с доступным растаможиванием автомобилей.
Об этом сообщает АвтоЕвроСила в Facebook
Митингующие выдвинули три требования:
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