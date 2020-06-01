"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)

Несколько сотен владельцев машин с иностранной регистрацией протестуют под Кабинетом министров с требованием не затягивать с доступным растаможиванием автомобилей.

Об этом сообщает АвтоЕвроСила в Facebook

Митингующие выдвинули три требования:

немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде.

прекратить “террор” граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе.

проконтролировать прекращение “издевательства таможенников” над гражданами Украины на Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.

Справка Finance.ua: