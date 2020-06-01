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"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)

"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)

Несколько сотен владельцев машин с иностранной регистрацией протестуют под Кабинетом министров с требованием не затягивать с доступным растаможиванием автомобилей.

Об этом сообщает АвтоЕвроСила в Facebook

Митингующие выдвинули три требования:

  • немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде.
  • прекратить “террор” граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе.
  • проконтролировать прекращение “издевательства таможенников” над гражданами Украины на Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.
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Справка Finance.ua:

  • 22 августа 2019 года завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.
По материалам Finance.UA
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