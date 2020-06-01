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В "Приват24" произошел сбой

В "Приват24" произошел сбой

У крупнейшего банка страны – Приватбанка – произошел сбой в приложении “Приват24”, звонки в контакт-центр также временно недоступны.

Проблемы только с работой “Приват24”, а оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме.

Пользователи приложения в соцсетях отмечают, что сбой произошел примерно в 10 утра.

“Друзья, авторизация в Приват24 и звонки в контакт-центр банка временно недоступны. Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами.

Процессинг Приватбанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает в обычном режиме. Поддержка в чате на сайте банка и в личных сообщениях этой страницы поможет вам с решением вопросов”, – говорится в сообщении Приватбанка в Facebook.

По материалам Економічна Правда
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