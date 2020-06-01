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Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ Минцифры

Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ Минцифры

Недавно Госпогранслужба сообщила о невозможности путешествовать с помощью электронных документов. Ведь электронные документы действительны только на территории Украины. Однако использование зарубежного е-паспорта станет возможным при условии изменений в украинском законодательстве.

Об этом The Page рассказали в Минцифры.

Чтобы е-паспорт заработал и за рубежом, другие страны должны признать электронный паспорт для выезда за границу.

«Сейчас не существует ни одной страны в мире, граждане которой имеют возможность пользоваться электронным паспортом для пересечения границы», — пояснили в Минцифры.

Е-документы в приложении “Дія” существуют только для удостоверения личности гражданина и действительны на территории Украины.

Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».

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По материалам The page
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