Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ Минцифры

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Недавно Госпогранслужба сообщила о невозможности путешествовать с помощью электронных документов. Ведь электронные документы действительны только на территории Украины. Однако использование зарубежного е-паспорта станет возможным при условии изменений в украинском законодательстве.
Об этом The Page рассказали в Минцифры.
Чтобы е-паспорт заработал и за рубежом, другие страны должны признать электронный паспорт для выезда за границу.
«Сейчас не существует ни одной страны в мире, граждане которой имеют возможность пользоваться электронным паспортом для пересечения границы», — пояснили в Минцифры.
Е-документы в приложении “Дія” существуют только для удостоверения личности гражданина и действительны на территории Украины.
Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДДВчера, 14:00 - 2568 11
В Украине введут Гарантированный минимальный доходВчера, 14:45 - 5307 8
Объемы заказов с AliExpress во время карантина выросли на 74% - Укрпочта4 ч. назад - 200 5
Зеленский: контрабандисты еще два-три года будут "штормить" Украину2 ч. назад - 462 4
В Киеве хотят сносить "хрущевки" в трех районахВчера, 14:29 - 2623 4
В Украине введут Гарантированный минимальный доходВчера, 14:45 - 5307 8
Шмыгаль: "5-7-9%" на сегодня стала практически программой 0%Вчера, 15:00 - 4365 2
МАУ изменит тарифы после возобновления полетовВчера, 13:00 - 2851 3
В Киеве хотят сносить "хрущевки" в трех районахВчера, 14:29 - 2623 4
В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДДВчера, 14:00 - 2568 11
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)44 мин. назад - 38
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Вчера, 10:48 - 627
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1007 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3242 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1260