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Шмыгаль: Новая программа Кабмина обеспечит экономическое восстановление страны уже в этом году

Шмыгаль: Новая программа Кабмина обеспечит экономическое восстановление страны уже в этом году

Новая программа действий правительства позволит стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года.

Об этом заявил во время выступления в ВР премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Презентация, которую мы изложили – это идейный каркас этой программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. При этом, этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правовового поля в рамках этой программы. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики, а главное – малого и среднего бизнеса. Эта программа позволит нам стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года.

Справка Finance.ua:

Основные положения программы разделены на следующие части:

  • краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив);
  • мероприятия секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий);
  • поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).
По материалам УНН
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