Шмыгаль: Новая программа Кабмина обеспечит экономическое восстановление страны уже в этом году

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Новая программа действий правительства позволит стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года.
Об этом заявил во время выступления в ВР премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Презентация, которую мы изложили – это идейный каркас этой программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. При этом, этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правовового поля в рамках этой программы. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики, а главное – малого и среднего бизнеса. Эта программа позволит нам стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года.
Основные положения программы разделены на следующие части:
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