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Белый дом намерен запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Белый дом намерен запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует запретить полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты Америки. Авиакомпании Китая выполняли рейсы в США, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники агентства Reuters.

Такое решение Белого дома связано с отказом Китая позволить возобновление полетов американских авиакомпаний. В Вашингтоне считают, что Пекин нарушил договоренность о рейсах между странами. Ожидается, что ограничения вступят в силу 16 июня, но дату могут перенести.

В Белом доме и Департаменте транспорта пока отказываются комментировать эту информацию.

В конце мая администрация Трампа обвинила китайское правительство в том, что оно не разрешает американским авиакомпаниям возобновить полеты в Китай.

Авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines попросили возобновить полеты в Китай уже в июне, в то время как китайские перевозчики продолжают выполнять рейсы в США во время пандемии.

По материалам РБК-Украина
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