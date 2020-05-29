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Instagram добавил функцию заказа еды

Instagram добавил функцию заказа еды

Instagram запустил в Украине новые функции для заказа еды. Соцсеть разрешила ресторанам добавлять кнопку для заказа еды на страницы своих профилей.

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Для заказа еды в Instagram пользователям нужно нажать на кнопку заказа или специальный стикер для Сторис «Заказ еды». После этого откроется сайт партнера по доставке еды, где можно оформить и оплатить заказ. Пользователи могут делиться Сторис ресторанов и кафе, тем самым привлекая внимание своих подписчиков к полюбившемуся заведению.


Скриншот: iTechua

Новые функции Instagram запущены в рамках инициатив соцсети по поддержке малого бизнеса. Как сообщили в Instagram, новшества должны помочь продовольственному и ресторанному бизнесу получить поддержку от своих клиентов. Подробнее о настройке функции заказа еды в Instagram для страницы профиля изложено на сайте соцсети.

По материалам iTechua
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