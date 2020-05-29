Новая почта обновила услугу redBOX для бизнеса и снизила тарифы

Новая почта обновила услугу redBOX для бизнеса. Расширили ассортимент коробок от маленького XS до большого XL, а также снизили тарифы на 12-24%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы провели опрос среди клиентов, которые чаще всего пользовались услугой, по результатам дополнили размерную сетку и разработали гибкие тарифы, зависящие от размера коробки. Теперь для клиентов, которые чаще всего отправляют небольшие вещи, такие как косметика, духи, ювелирные изделия, защитные маски и т.д., мы предлагаем маленькие и невысокие коробки. А для бытовой техники и набора кастрюль больше подойдет XL. Кроме того, мы существенно снизили тарифы. Ранее, если вы заказывали 10 коробок М, как пример, то стоимость была 990 грн, а сейчас – 770 грн», – комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.

Что такое RedBOX:

это коробка со штрих-кодом, в которую можно положить все, что может в нее поместиться независимо от веса, и отправить в любую точку Украины без контрольного взвешивания и расчета объемного веса;

в цену уже входит коробка, доставка в отделение по Украине, переадресация в пределах города и возвращение обратно в случае отказа получателем.

Размеры коробок и предоплата:

коробки redBOX доступны в пяти размерах: XS (20х15х5 см), S (30х20х10 см), M (30х30х20), L (40х30х30 см) и XL (45х40х30);

чтобы воспользоваться услугой, нужно сделать предоплату за 10, 20, 50, 100, 200 или 500 коробок через онлайн-каналы Новой почты и получить их в отделении или по адресу;

срок действия оплаченной заранее услуги неограничен.

Как оформить такую посылку:

через мобильное приложение (для Android и iOS) или в личном кабинете;