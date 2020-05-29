Новая почта обновила услугу redBOX для бизнеса и снизила тарифы

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Новая почта обновила услугу redBOX для бизнеса. Расширили ассортимент коробок от маленького XS до большого XL, а также снизили тарифы на 12-24%.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Мы провели опрос среди клиентов, которые чаще всего пользовались услугой, по результатам дополнили размерную сетку и разработали гибкие тарифы, зависящие от размера коробки. Теперь для клиентов, которые чаще всего отправляют небольшие вещи, такие как косметика, духи, ювелирные изделия, защитные маски и т.д., мы предлагаем маленькие и невысокие коробки. А для бытовой техники и набора кастрюль больше подойдет XL. Кроме того, мы существенно снизили тарифы. Ранее, если вы заказывали 10 коробок М, как пример, то стоимость была 990 грн, а сейчас – 770 грн», – комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.
Что такое RedBOX:
Размеры коробок и предоплата:
Как оформить такую посылку:
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