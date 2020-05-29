Еврокомиссия внесла все армянские авиакомпании в "черный список"

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Вчера, 2 июня, Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в Европейском Союзе, из-за несоответствия международным стандартам безопасности.
Как говорится на сайте ЕК, после оценки возможностей Армении по контролю за обеспечением безопасности полетов все сертифицированные авиакомпании этой страны были добавлены в этот список.
“Решение о включении армянских перевозчиков в Список безопасности полетов ЕС было принято на основе единогласного мнения Комитета по безопасности полетов. Комиссия при содействии Агентства по безопасности полетов Европейского Союза готова сотрудничать и инвестировать в Армению для повышения безопасности полетов”, — заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.
В частности, 90 авиакомпаний из 16 стран включены в список из-за плохого контроля авиационной безопасности со стороны этих государств:
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