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Еврокомиссия внесла все армянские авиакомпании в "черный список"

Еврокомиссия внесла все армянские авиакомпании в "черный список"

Вчера, 2 июня, Европейская комиссия обновила список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в Европейском Союзе, из-за несоответствия международным стандартам безопасности.

Как говорится на сайте ЕК, после оценки возможностей Армении по контролю за обеспечением безопасности полетов все сертифицированные авиакомпании этой страны были добавлены в этот список.

“Решение о включении армянских перевозчиков в Список безопасности полетов ЕС было принято на основе единогласного мнения Комитета по безопасности полетов. Комиссия при содействии Агентства по безопасности полетов Европейского Союза готова сотрудничать и инвестировать в Армению для повышения безопасности полетов”, — заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.

В частности, 90 авиакомпаний из 16 стран включены в список из-за плохого контроля авиационной безопасности со стороны этих государств:

  • Афганистан, Ангола (за исключением двух авиакомпаний), Армения, Конго (Браззавиль), Демократическая Республика Конго, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Кыргызстан, Либерия, Ливия, Молдова (за исключением трех авиакомпаний), Непал, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Судан;
  • названы также шесть авиакомпаний, у которых выявлены серьезные недостатки в безопасности: Avior Airlines (Венесуэла), Blue Wing Airlines (Суринам), Iran Aseman Airlines (Иран), Иракские авиалинии (Ирак), Med-View Airlines (Нигерия) и Air Zimbabwe (Зимбабве),
  • кроме этого, три авиакомпании подвержены эксплуатационным ограничениям и могут летать в ЕС только с определенными типами самолетов: Air Service Comores (Коморские Острова), Iran Air (Иран) и Air Koryo (Северная Корея).
По материалам Дело
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