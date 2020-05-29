Провайдер "Воля" сообщает о трехдневной кибератаке на инфраструктуру

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Провайдер “Воля” сообщает о трехдневных кибератаках на собственную инфраструктуру, в результате которой более 100 тысячи абонентов ощутили проблемы в пользовании интернетом.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сообщается, что полное отсутствие доступа к сервисам длилось 12 минут в воскресенье, 31 мая и 45 минут вчера, 1 июня. Также была зафиксирована атака на веб-сайт volia.com, но ее удалось нейтрализовать. DDoS атаки были массивными и хорошо организованными.
“Атаки такого объема имеют своих заказчиков и исполнителей. Иногда за ними следует вымогательство и другие попытки влияния на компанию. Поэтому Воля твердо заявляет: эти атаки не помогут преступникам достичь своих целей, т.к. компания действует исключительно в рамках законодательства, защищая свой сервис и каждого абонента.
Компания пользуется современными системами обнаружения DDoS атак, блокирует атакуемый хост на уровне ядра сети, предпринимает также и другие меры. Несмотря на это, в компании не могут быть уверены, что атаки не повторятся снова, однако делают все возможное, чтобы этого избежать”, – говорится в сообщении.
В компании передали всю имеющуюся информацию в киберполицию, по словам юристов компании, такие действия киберпреступников носят признаки уголовного преступления, по статье 361 УКУ, которая предусматривает ограничение свободы до 5 лет.
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