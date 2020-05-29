Минфин расширил перечень банков для выплаты зарплат бюджетникам

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В обновленный список банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий, пособий и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 45 финучреждений, тогда как в начале мая в него входили 42 банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В частности, в список уполномоченных банков вошли “Прокредит банк”, а также банк “Конкорд” и “Кредитвест банк”.
Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Банки, которые могут осуществлять такие выплаты:
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