Минфин расширил перечень банков для выплаты зарплат бюджетникам

В обновленный список банков, через которые должна осуществляться выплата пенсий, пособий и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 45 финучреждений, тогда как в начале мая в него входили 42 банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, в список уполномоченных банков вошли “Прокредит банк”, а также банк “Конкорд” и “Кредитвест банк”.

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Банки, которые могут осуществлять такие выплаты:

“Ощадбанк”, “ПриватБанк”, “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”, “Агропросперис Банк”;

“Аккордбанк”, “Акцент-банк”, “Альфа-Банк”, “Альянс”, “Восток”;

“Глобус”, “Восточно-украинский банк “Грант”, “Идея Банк”, “Индустриалбанк”, “Клиринговый дом”;

“Коммерческий индустриальный банк”, “Конкорд”, “Кредитвест Банк”, “Банк Кредит Днепр”, “Креди Агриколь Банк”;

“Кредобанк”, “Кристалбанк”, “Львов”, “Мегабанк”, “Метабанк”;

“Международный инвестиционный банк”, “Мотор-банк”, “ МТБ Банк”, “ ОТП Банк”, “Пивденный”;

“Пиреус Банк МКБ ”, “Поликомбанк”, “Полтава-банк”, “Правэкс Банк”, “Прокредит Банк”;

“Первый украинский международный банк”, “Радабанк”, “Райффайзен Банк Аваль”, “Сич”, “ ТАС комбанк”;

“Укрстройинвестбанк”, “УкрСиббанк”, “Универсал Банк”, “Форвард”, “Юнекс Банк”.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в апреле составила 10430 грн.

В мае, по данным robota.ua, чаще всего предлагали соискателям зарплату 11-15 тыс. грн.

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