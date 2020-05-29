Названы самые мощные Android-смартфоны мая (инфографика)

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AnTuTu опубликовал список самых мощных смартфонов среди флагманов и средней категории за май для Китая. Флагманский список полностью заполнен мобильной платформой Snapdragon 865, и первым телефоном, который возглавил топ, стал OPPO Find X2 Pro с результатом 604 123.
Список среднего класса возглавляет управляемый Dimensity 1000L OPPO Reno3 5G. Ему удалось набрать 403 607 баллов.
Второе место занимает OPPO Find X2 с результатом 600 884 балла. Третье место у Xiaomi Mi 10 Pro. Он набрал 600 264. OPPO Ace2, iQOO Neo3 и Redmi K30 Pro Zoom Edition расположены на четвертой, пятой и шестой позициях. Остальные телефоны, попавшие в список, включают iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro и Vivo NEX 3S 5G.
ТОП смартфонов среднего уровня:
Удивительно, но в топ-10 нет телефонов Huawei и Honor с Kirin 990 5G. ТОП смартфонов среднего уровня antutu. В Топ-10 списка среднего уровня за май 2020 года AnTuTu вошли телефоны с различными процессорами от MediaTek, Qualcomm, Huawei и Samsung. После Reno3 5G – Honor 30 с Kirin 985 ставится на вторую позицию с результатом 387 583. За ним следует Huawei Nova 7 с результатом 385 323. Аппарат также оснащен Kirin 985 SoC.
ТОП флагманов antutu
Телефоны Honor 30S, Honor X10 и Huawei Nova 7 SE с чипсетом Kirin 820 заняли четвертое, пятое и шестое места. Reno3 Pro 5G с Snapdragon 765G находится на седьмой позиции. Vivo S6 5G и Vivo X30 5G, работающие на Exynos 980 SoC, находятся на восьмой и девятой позициях. Redmi K30 5G с SD765G находится на десятом месте в списке.
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