Рада усилила соцгарантии детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+

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Верховная Рада приняла законопроект №2494 о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц.
Принятый закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
На детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточного минимума:
На детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума:
Закон также расширил круг лиц, имеющих право на назначение государственной социальной помощи по уходу, в соответствии с Законом Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”, а также одиноким лицам, которые достигли 80-летнего возраста и которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию.
Государственная социальная помощь по уходу таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, за счет средств Государственного бюджета.
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