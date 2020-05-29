Рада усилила соцгарантии детям под опекой и одиноким пенсионерам 80+

Верховная Рада приняла законопроект №2494 о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц.

Принятый закон предусматривает увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

На детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточного минимума:

для детей до 6 лет – 4447,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 5545 грн.

На детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума:

для детей с инвалидностью до 6 лет – 6226,5 грн;

для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет – 7763 грн.

Закон также расширил круг лиц, имеющих право на назначение государственной социальной помощи по уходу, в соответствии с Законом Украины “О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью”, а также одиноким лицам, которые достигли 80-летнего возраста и которые, по заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию.

Государственная социальная помощь по уходу таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, которые потеряли работоспособность, за счет средств Государственного бюджета.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫