Госэнергоэффективности назвало сумму компенсаций «теплых кредитов» в мае

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В мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн “теплых кредитов” для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
“В апреле, за первые три недели работы программы, выдано 64 млн грн таких кредитов. В общем с начала действия программы в апреле с.г. почти 46 тыс. семей привлекли около 400 млн грн «теплых кредитов»”, – говорится в сообщении.
В мае выдали:
Тройка регионов-лидеров с наибольшими объемами полученных кредитов:
“Как показывает опыт участников программы, введение комплекса энергоэффективных мер позволяет сократить энергопотребление, уменьшить коммунальные платежи от 20% до 70% и создать комфортные условия проживания”, – сообщают в Госэнергоэффективности.
Как участники программы получат из государственного бюджета возмещение:
Как принять участие в программе:
1. Лицо или ОСМД принимает решение о введении энергоэффективных мер, обращается в уполномоченный банк и предоставляет необходимый пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов (перечень документов определяется банком).
2. Получает кредитные средства.
3. Предоставляет банку счета фактуры, акты выполненных работ и т.д. Таким образом, заемщик должен подтвердить целевое использование кредитных средств.
Если заемщик – субсидиант, то обязательным является представление копий документов, подтверждающих назначение физическому лицу субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
4. Банк ежемесячно формирует и представляет в Госэнергоэффективности реестры заемщиков, имеющих право на получение возмещения.
5. В течение 5 дней Госэнергоэффективности перечисляет соответствующие средства на банковские счета для их последующего перечисления заемщикам.
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