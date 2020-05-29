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Госэнергоэффективности назвало сумму компенсаций «теплых кредитов» в мае

Госэнергоэффективности назвало сумму компенсаций «теплых кредитов» в мае

В мае 2020 года банки выдали более 330 млн грн “теплых кредитов” для населения и ОСМД на энергоэффективные цели.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

“В апреле, за первые три недели работы программы, выдано 64 млн грн таких кредитов. В общем с начала действия программы в апреле с.г. почти 46 тыс. семей привлекли около 400 млн грн «теплых кредитов»”, – говорится в сообщении.

В мае выдали:

  • наибольшая сумма – 222 млн грн – привлечена украинскими семьями для принятия мер по энергосбережению в частных домах;
  • еще более 100 млн грн получили ОСМД и ЖСК на утепление многоэтажек;
  • 4,5 млн грн выдано домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

Тройка регионов-лидеров с наибольшими объемами полученных кредитов:

  • Днепропетровская область – 45 млн грн;
  • Киевская – 40 млн грн;
  • Сумская – 15 млн грн.

“Как показывает опыт участников программы, введение комплекса энергоэффективных мер позволяет сократить энергопотребление, уменьшить коммунальные платежи от 20% до 70% и создать комфортные условия проживания”, – сообщают в Госэнергоэффективности.

Как участники программы получат из государственного бюджета возмещение:

  • 20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов);
  • 35% – на утепление индивидуального жилья;
  • от 40% до 70% – для ОСМД.

Справка Finance.ua:

Как принять участие в программе:

1. Лицо или ОСМД принимает решение о введении энергоэффективных мер, обращается в уполномоченный банк и предоставляет необходимый пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов (перечень документов определяется банком).

2. Получает кредитные средства.

3. Предоставляет банку счета фактуры, акты выполненных работ и т.д. Таким образом, заемщик должен подтвердить целевое использование кредитных средств.

Если заемщик – субсидиант, то обязательным является представление копий документов, подтверждающих назначение физическому лицу субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

4. Банк ежемесячно формирует и представляет в Госэнергоэффективности реестры заемщиков, имеющих право на получение возмещения.

5. В течение 5 дней Госэнергоэффективности перечисляет соответствующие средства на банковские счета для их последующего перечисления заемщикам.

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По материалам Finance.UA
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