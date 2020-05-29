Украине нужны не "инвестняни", а защита собственности от рейдеров - эксперты

Украина на уровне государства не защищает право собственности. Более того, частым явлением является участие государственных функционеров в схемах рейдерства. Об этом заявляют эксперты.

По словам бывшего законодателя и политика Юрия Кармазина, в Украине есть ряд судебных дел, в которых инвесторы пытаются вернуть незаконно отобранное имущество. И говорить об улучшении инвестиционного климата и внедрение “инвестиционных нянь” в таких условиях – преждевременно. Никто не рискнет вложить средства в страну, где на уровне государства могут “рейдернуть” имущество, говорит он.

“Проблема отсутствия защиты права собственности – это украинская боль. Я уже молчу об иностранцах, посмотрите, что происходит с имуществом украинцев, что незаконно отбирается, под крышеванием правоохранительных органов.

Так о каких “инвестиционных нянях” мы говорим? Кого они будут поддерживать и кому помогать – тех, кого государство не может и не хочет защищать? Давайте сначала наведем порядок с защитой права собственности, а затем будем приглашать “инвестиционных нянь”, – говорит Кармазин.

Мнение специалиста разделяет юрист Ростислав Кравец. Беспредел на рынке и критическое ухудшение ситуации породили государственные регистраторы, объясняет он.

Специалист допускает, что рейдерство прав собственности происходит при молчаливом согласии государства.

“Пассивность государства в этом вопросе я связываю с тем, что, вероятно, первые лица государства принимают в этом участие, и имеют с этого определенную выгоду. Потому навести порядок с реестрами не является большой проблемой. Их деятельность запросто можно сделать прозрачной”, – добавил он.

Из-за неуклюжей политики государства страдают не только иностранцы, но и украинцы, говорит Кравец.

“Вспомните, к чему привели действия регистраторов – тысячи украинцев лишились прав на свои квартиры. И государство не принимает никаких шагов для защиты права собственности своих граждан. Не говоря уже о международных инвесторах”, – отмечает он.

Напомним, Верховный суд Украины изучает “уникальный” случай нарушения прав инвестора. В 2012 году компания “Рантье плюс” приобрела здание (БЦ) в центре столицы, по ул. Рыльского, 6 (Софийская площадь). Ничего не предвещало беды, но в 2019 году компания случайно узнала, что уже не является его собственником.