АМКУ признал действия ДТЭК Ахметова на энергоострове монопольным злоупотреблением

Антимонопольный комитет квалифицировал действия “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг “Рината Ахметова в зоне “Бурштынского энергоострова” как злоупотребление монопольным положением. У компании есть месяц на формирование своей позиции защиты.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В случае подтверждения законодательства на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год.

Расследование АМКУ началось в октябре прошлого года. Его основные результаты такие:

Группа “ДТЭК” в составе “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг” в июле-октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова “Бурштынской ТЭС”.

С конца июля 2019-го “ДТЭК Западэнерго” уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

В июле-октябре 2019-го “ДТЭК Западэнерго” устанавливал на рынке “на сутки вперед” в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

Такие действия ответчика по делу были бы невозможны при условии значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.

В АМКУ отмечают, что конкуренцию “ДТЭК Западэнерго” могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

Однако “Д. Трейдинг”, которое входит в ту же группу “ДТЭК”, выкупало большую часть пропускной способности направлению Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть, “ДТЭК Западэнерго” мог диктовать свои условия всему рынке.

Сейчас у “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг” есть месяц на формирование своей позиции защиты. Затем комитет назначит заседание, на котором дело будет рассмотрено с участием ответчиков.