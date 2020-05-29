АМКУ признал действия ДТЭК Ахметова на энергоострове монопольным злоупотреблением

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Антимонопольный комитет квалифицировал действия “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг “Рината Ахметова в зоне “Бурштынского энергоострова” как злоупотребление монопольным положением. У компании есть месяц на формирование своей позиции защиты.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
В случае подтверждения законодательства на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год.
Расследование АМКУ началось в октябре прошлого года. Его основные результаты такие:
Группа “ДТЭК” в составе “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг” в июле-октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова “Бурштынской ТЭС”.
С конца июля 2019-го “ДТЭК Западэнерго” уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.
В июле-октябре 2019-го “ДТЭК Западэнерго” устанавливал на рынке “на сутки вперед” в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.
Такие действия ответчика по делу были бы невозможны при условии значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением.
В АМКУ отмечают, что конкуренцию “ДТЭК Западэнерго” могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле.
Однако “Д. Трейдинг”, которое входит в ту же группу “ДТЭК”, выкупало большую часть пропускной способности направлению Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть, “ДТЭК Западэнерго” мог диктовать свои условия всему рынке.
Сейчас у “ДТЭК Западэнерго” и “Д. Трейдинг” есть месяц на формирование своей позиции защиты. Затем комитет назначит заседание, на котором дело будет рассмотрено с участием ответчиков.
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