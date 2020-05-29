УЗ оставила в поездах "Интерсити+" прежнего поставщика еды

“Укрзализныця” подписала дополнительное соглашение на 4 месяца с компанией “Вог Кафе” по предоставлению услуг питания в “Интерсити+”. Эта компания обеспечивала питание в скоростных поездах и раньше.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

“Отныне вместо 1,3 миллиона гривен в месяц “Вог Кафе” будет платить 4,25 миллиона гривен с НДС в месяц. Однако тендер на поставщика питания не отменяется – его изберут в ближайшее время”, – сообщает пресс-служба железной дороги. “В квалификационных критериях к потенциальным участникам Укрзализныця учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы. Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества людей. Аукцион будет проведен без ограничений по количеству раундов”, – говорится в сообщении.

Победителем тендера на обеспечение питания пассажиров поездов “Интерсити” стала компания “Гринед” без соответствующего опыта. Компания выиграла конкурс в WOG и Socar, а также Do&Co. “Укрзализныця” уволила руководство филиала “Украинская железнодорожная скоростная компания” за непрозрачное проведение конкурса по обеспечению питания в скоростных поездах.