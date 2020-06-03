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Когда и при каких условиях появятся накопительные пенсии

Когда и при каких условиях появятся накопительные пенсии

Накопительный пенсионный уровень должен заработать 2023 года, по закону. Чтобы система заработала ранее, это требует напряженной работы исполнительной ветви власти, в интервью журналу “Країна” рассказала Галина Третьякова, глава комитета социальной политики и ветеранов Верховной Рады.

“Во-первых, финансовая система должна быть готова инвестировать средства. Должна регулироваться со стороны государства, в частности Уголовным кодексом. Во-вторых, люди, которые работают, должны быть готовы частично, но самостоятельно обеспечивать будущую пенсию. Платить 1 процент зарплаты, как предполагает закон. По желанию человек сможет отчислять на будущую пенсию больше”, – объясняет Третьякова.

По ее словам, пенсионные взносы должны отчислять и человек, и работодатель. Последний будет платить по формуле “столько же как работник плюс 1”. Но не более 5%.

“Накопительными пенсиями смогут пользоваться украинцы, которые достигнут 60 лет. Станет реально раньше выходить на пенсию, например, в 55, если человек накопил достаточно средств. Суммы должно хватать, чтобы превратить ее в пожизненный аннуитет – регулярную ежемесячную выплату”, – говорит эксперт.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат разным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года. Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен.
  • Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

Как накопить себе на пенсию 👛

По материалам Газета по-Украински
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