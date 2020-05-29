Samsung выпускает Samsung Access для новых устройств Galaxy

Компания Samsung выпускает Samsung Access, ежемесячную платную программу обновления в США для пользователей, которые приобретают новые телефоны Galaxy S20, Galaxy S20 Plus или Galaxy S20 Ultra.

В отличие от своей устаревшей программы обновления, Samsung Access предоставляет дополнительные преимущества, в том числе членство в Premium Care и премиальную подписку на Microsoft 365, которая включает в себя Word, Excel, Outlook, PowerPoint и Skype, а также 1 ТБ облачного хранилища OneDrive. Предложение действует только для покупателей новых смартфонов.

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Стоимость минимальной трехмесячной подписки на Samsung Access будет стоить 37 долларов в месяц для S20, 42 доллара в месяц для S20 Plus и 48 долларов в месяц для S20 Ultra. Абоненты Access могут обновлять свои устройства каждые девять месяцев или раньше за 100 долларов. Существует также возможность полностью отменить план через три месяца или раньше плату в 100 долларов. В таком случае придется также вернуть телефон в магазин.

У компании Apple есть аналогичная программа под названием iPhone Upgrade Program, которая позволяет пользователям получить новенький iPhone, премиальное членство AppleCare AppleCare за ежемесячную плату и простые возможности обновления.