Volkswagen проинвестировал $2,6 млрд в разработчика беспилотных авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG закрыл сделку по инвестициям в размере 2,6 миллиарда долларов в стартап Argo AI, специализация которого – производство беспилотных автомобилей.
Об этом сообщает Reuters.
Argo, основанная в 2016 году Брайаном Салески и Питером Рандером, сейчас контролируется VW и Ford Motor Co, которые сделали первоначальные инвестиции в Argo сразу после его основания.
Подробная информация об инвестициях в VW, которая не включает в себя сделку о покупке у Ford акций Argo на 500 миллионов долларов, была объявлена в июле прошлого года.
Читайте также: Инженеры показали проект летающего автомобиля-беспилотника
По словам Салески, соглашение предусматривает передачу Argo отдела VW по беспилотным авто, который базируется в Мюнхене, что увеличивает штат Argo до более чем 1000 человек.
На прошлой неделе VW сообщил, что его наблюдательный совет одобрил несколько проектов в рамках многомиллиардного альянса с Ford, который также был объявлен в июле прошлого года.
В 2018 году компания Ford создала компанию Ford Autonomous Vehicles LLC, обязавшись инвестировать 4 миллиарда долларов до 2023 года, и искала внешних инвесторов, чтобы помочь разделить растущие расходы на разработку автономных транспортных средств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«30-летний айтишник»: банки определили желаемого ипотечного заемщикаВчера, 08:10 - 5135 9
Когда и при каких условиях появятся накопительные пенсииПозавчера, 21:02 - 1508 6
Долги за воду начнут взимать коллекторыВчера, 16:56 - 3227 4
Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца годаВчера, 07:47 - 18415 3
Бюджет Госпрограммы 5-7-9% возрастет до 4 миллиардов - МинэкономикиВчера, 20:53 - 202 1
Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца годаВчера, 07:47 - 18415 3
«30-летний айтишник»: банки определили желаемого ипотечного заемщикаВчера, 08:10 - 5135 9
Долги за воду начнут взимать коллекторыВчера, 16:56 - 3227 4
Поисковик Google получил новую полезную функциюВчера, 05:24 - 2633 1
Кулеба назвал страны, где украинцам можно будет отдохнуть летомВчера, 19:19 - 1738
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1320 5
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 1728
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1507 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3999 5
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1613