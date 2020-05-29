Бизнес раскритиковал стимулирующий тариф на электроэнергию

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Проект модели перехода на стимулирующее регулирование, предложенный Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не соответствует ожиданиям бизнеса и может иметь негативное влияние на отрасль. Об этом заявила Европейская бизнес ассоциация.
По ее мнению, предложенная методология не учитывает успешный международный опыт и не будет способствовать привлечению объема инвестиций, которые бы позволили обновить сети в нужном масштабе. Крупный бизнес настаивает на доработке предложенной методологии с учетом предложений комитета по энергетике ассоциации.
Ее эксперты предлагают использовать европейскую практику, которая предусматривает использование единой базы активов, и определять норму доходности на уровне WACC с пересчетом раз в год или перед началом регуляторного периода. Все инвестиции в основные средства оператора системы распределения, кроме платы за присоединение, должны исчисляться как средства, за счет которых была создана регуляторная база активов.
В ассоциации хотят, чтобы учитывался показатель прибыли на базу активов в текущем году инвестирования, а на следующий год адаптировать тарифы, если задекларированные инвестиции не были воплощены. Также компании предлагают разработать комплексную государственную программу долгосрочного кредитования операторов системы распределения.
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