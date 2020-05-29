0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 314 0

Бизнес раскритиковал стимулирующий тариф на электроэнергию

Бизнес раскритиковал стимулирующий тариф на электроэнергию

Проект модели перехода на стимулирующее регулирование, предложенный Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не соответствует ожиданиям бизнеса и может иметь негативное влияние на отрасль. Об этом заявила Европейская бизнес ассоциация.

По ее мнению, предложенная методология не учитывает успешный международный опыт и не будет способствовать привлечению объема инвестиций, которые бы позволили обновить сети в нужном масштабе. Крупный бизнес настаивает на доработке предложенной методологии с учетом предложений комитета по энергетике ассоциации.

Ее эксперты предлагают использовать европейскую практику, которая предусматривает использование единой базы активов, и определять норму доходности на уровне WACC с пересчетом раз в год или перед началом регуляторного периода. Все инвестиции в основные средства оператора системы распределения, кроме платы за присоединение, должны исчисляться как средства, за счет которых была создана регуляторная база активов.

В ассоциации хотят, чтобы учитывался показатель прибыли на базу активов в текущем году инвестирования, а на следующий год адаптировать тарифы, если задекларированные инвестиции не были воплощены. Также компании предлагают разработать комплексную государственную программу долгосрочного кредитования операторов системы распределения.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.