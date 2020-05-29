Минфин заявил о 100% выполнении госбюджета в мае

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В мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 63,9 млрд грн. Таким образом роспись выполнена на 100%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на Государственную казначейскую службу.
По данным пресс-службы, с учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%.
Из основных тенденций мая 2020 года в Минфине отметили следующее:
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