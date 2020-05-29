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Минфин заявил о 100% выполнении госбюджета в мае

Минфин заявил о 100% выполнении госбюджета в мае

В мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 63,9 млрд грн. Таким образом роспись выполнена на 100%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

По данным пресс-службы, с учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%.

Из основных тенденций мая 2020 года в Минфине отметили следующее:

  • роспись по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнена на 0,1 млрд грн;
  • показатель по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;
  • роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;
  • на 99,8% выполнена роспись по налогу на добавленную стоимость, недопоступления составили 0,1 млрд грн;
  • 0,5 млрд грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.
По материалам РБК-Украина
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