Кого сократили за карантин, и какую работу начали искать с его послаблением

Май ознаменовался ослаблением карантина и новым всплеском поисковой активности. Интересоваться новой работой стало на 20% больше специалистов, чем в апреле.

Об этом свидетельствует аналитика рекрутингового портала grc.ua.

Уже в первые две недели режима ограничений активность соискателей выросла почти на 60%, однако в середине апреля она несколько упала – в пределах 10-13%. Однако уже в мае активность снова выросла: на 20% по сравнению с апрелем и на 5% по сравнению с мартом.

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Однако важно понимать, что активная позиция на рынке труда со стороны специалистов не всегда связана с отсутствием места работы. Так, согласно опросу, проведенному среди пользователей портала grc.ua, сокращено было 6% респондентов.

Кого увольняли чаще всего: HR-менеджеры, маркетологи, IT-специалисты, административный персонал, работники сферы HoReCa (сокращение от Hotel – Restaurant – Cafe/Catering/Casino), специалисты по продажам и др.

В каких сферах искали работу во время карантина:

в середине марта в 2-3 раза увеличилось количество резюме соискателей в профсферах «Топ-менеджмент», «Производство», «Юриспруденция», «IT, телеком», «Бухгалтерия»;

в середине апреля более активную позицию заняли преподаватели и репетиторы, журналисты, маркетологи и PR-щики, рабочий персонал;

по состоянию на середину мая рост количества резюме произошел почти во всех профсферах. Если ТОП -10 по количеству CV остался неизменным с начала карантина, то наиболее динамично в течение середины мая развивались такие профсферы, как «Банки», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Высший менеджмент», «Бухгалтерия», «Юристы». Количество резюме по этим специальностям возросло более чем на 30%.

Формат работы. В мае поисковики продемонстрировали и большую готовность возвращаться в стены офисов. Так, если в апреле дистанционную работу искали 20% соискателей, то в апреле – 17%. А, например, до карантина на этот график работы приходилось 15% резюме.

Чуть меньше (19%) участников признаются, что работать дома им неудобно. А потому они предпочли бы скорее вернуться в офисы.

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