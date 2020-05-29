Кого сократили за карантин, и какую работу начали искать с его послаблением

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Май ознаменовался ослаблением карантина и новым всплеском поисковой активности. Интересоваться новой работой стало на 20% больше специалистов, чем в апреле.
Об этом свидетельствует аналитика рекрутингового портала grc.ua.
Уже в первые две недели режима ограничений активность соискателей выросла почти на 60%, однако в середине апреля она несколько упала – в пределах 10-13%. Однако уже в мае активность снова выросла: на 20% по сравнению с апрелем и на 5% по сравнению с мартом.
Читайте также: Как пандемия отразилась на зарплатах фрилансеров
Однако важно понимать, что активная позиция на рынке труда со стороны специалистов не всегда связана с отсутствием места работы. Так, согласно опросу, проведенному среди пользователей портала grc.ua, сокращено было 6% респондентов.
Кого увольняли чаще всего: HR-менеджеры, маркетологи, IT-специалисты, административный персонал, работники сферы HoReCa (сокращение от Hotel – Restaurant – Cafe/Catering/Casino), специалисты по продажам и др.
В каких сферах искали работу во время карантина:
Формат работы. В мае поисковики продемонстрировали и большую готовность возвращаться в стены офисов. Так, если в апреле дистанционную работу искали 20% соискателей, то в апреле – 17%. А, например, до карантина на этот график работы приходилось 15% резюме.
Чуть меньше (19%) участников признаются, что работать дома им неудобно. А потому они предпочли бы скорее вернуться в офисы.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нарушитель "попался" на первой же минуте работы системы видеофиксацииВчера, 10:30 - 4218 35
С 1 июня заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД: деталиВчера, 09:50 - 2610 10
В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиковВчера, 20:01 - 550 9
Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%Вчера, 14:00 - 1898 6
Инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины в рамках меморандума по зеленой энергетикеВчера, 21:30 - 1331 5
"Письма счастья": где установлены камеры видеофиксации в Киевской области (карта)Вчера, 16:00 - 5717 4
Деньги на депозит или в ОВГЗ: как в Украине могут провести всеобщее декларированиеВчера, 14:15 - 4648 5
Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B JewelryВчера, 18:25 - 3976
Межбанк: Нацбанк сдержал падение курсаВчера, 17:50 - 1911
Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%Вчера, 14:00 - 1898 6
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаВчера, 12:38 - 317 3
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 2592 1
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1006
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 922 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 1044 1