В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиков

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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждают вопрос повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.
Об этом сообщил советник и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Александр Трохимец на своей странице в FACEBOOK.
По его словам, вопросы норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства, однако пока такое решение не принято.
“Данный вопрос будет обсужден Экспертным советом, детально изучен, и только потом будут даваться соответствующие рекомендации министерству и и.о. министра Ольге Буславец”, – написал представитель ведомства.
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