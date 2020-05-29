В Минэнерго обсуждают повышение нормы потребления газа пользователям без счетчиков

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждают вопрос повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.

Об этом сообщил советник и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Александр Трохимец на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, вопросы норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства, однако пока такое решение не принято.

“Данный вопрос будет обсужден Экспертным советом, детально изучен, и только потом будут даваться соответствующие рекомендации министерству и и.о. министра Ольге Буславец”, – написал представитель ведомства.

Справка Finance.ua:

Ранее СМИ сообщили, что Министерство энергетики подготовило проект решения правительства о повышении нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.

Предлагается повысить норму для использования только газовой плиты с 3,28 кубометра на человека до 5,2 кубометра с апреля по сентябрь и до 7,6 кубометров с октября по март.

При использовании газовой плиты и газовой колонки предлагают поднять норму с 10,49 кубометра на человека до 16,3 кубометра на человека с апреля по сентябрь и до 27 кубометров на человека с октября по март.

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