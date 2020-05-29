Как передать показания электросчетчика YASNO и сэкономить средства

Жители столицы, которые каждый месяц передают показания электросчетчика до 5 числа, платят только за фактическое потребление.

Об этом рассказал поставщик электроэнергии YASNO, сообщает пресс-служба КГГА.

Если поставщик не получает данных, начисления производятся по средним показаниям, а затем – сумма в платежке может отличаться от объема электроэнергии, который был использован в течение последнего месяца.

Как передать показания через чат-бот YASNO:

чтобы воспользоваться сервисом, достаточно перейти по ссылке: https://yasno.com.ua/chatbot или отсканировать QR-код на сайте YASNO ;

через чат-бот YASNO можно передать данные за себя, своих родителей, друзей и соседей;

кроме того, онлайн-помощник имеет дополнительные полезные функции: подскажет, как уменьшить расходы на электроэнергию до 50%, поможет заказать консультацию специалиста по вопросам энергоэффективности и пригодится при поиске ближайшего энергоофиса и его контактов.

Другие способы передачи показаний:

форма на сайте;

мобильное приложение Kyiv YASNO : для iOS или Android;

сообщение Facebook

чат-бот в Viber;