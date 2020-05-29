Как передать показания электросчетчика YASNO и сэкономить средства

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Жители столицы, которые каждый месяц передают показания электросчетчика до 5 числа, платят только за фактическое потребление.
Об этом рассказал поставщик электроэнергии YASNO, сообщает пресс-служба КГГА.
Если поставщик не получает данных, начисления производятся по средним показаниям, а затем – сумма в платежке может отличаться от объема электроэнергии, который был использован в течение последнего месяца.
Как передать показания через чат-бот YASNO:
Другие способы передачи показаний:
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