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Samsung запатентовал новый гибкий смартфон (схема)

Samsung запатентовал новый гибкий смартфон (схема)

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патент на новый смартфон Samsung, который сворачивается необычным образом. Когда смартфон развернут, он ничем не отличается от моноблоков, хотя и не имеет рамок.

При этом телефон можно согнуть в двух местах: либо верхнюю, либо нижнюю часть, либо обе сразу.

В таком видео он похож на “восьмерку“.

Samsung: новый гибкий смартфон

О дате выхода подобного устройства и технических характеристиках не сообщается. Возможно, этот смартфон и не появится на свет, но Samsung уже заняла эту нишу.

По материалам bigmir.net
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