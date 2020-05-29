Samsung запатентовал новый гибкий смартфон (схема)

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патент на новый смартфон Samsung, который сворачивается необычным образом. Когда смартфон развернут, он ничем не отличается от моноблоков, хотя и не имеет рамок.
При этом телефон можно согнуть в двух местах: либо верхнюю, либо нижнюю часть, либо обе сразу.
В таком видео он похож на “восьмерку“.
Samsung: новый гибкий смартфон
О дате выхода подобного устройства и технических характеристиках не сообщается. Возможно, этот смартфон и не появится на свет, но Samsung уже заняла эту нишу.
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