0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Польша возобновила внутренние авиаперевозки

Польша возобновила внутренние авиаперевозки

С 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки – пока летать можно только в восемь городов.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на “Польское радио”.

Рейсы возобновила польская авиакомпания LOT. Утром она выполнила первый полет из Варшавы в Щецин.

Сейчас возобновлено сообщение с использованием восьми аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.

Запуск авиарейсов базируется на новых рекомендациях для пассажиров, аэропортов и авиакомпаний. Новые правила, о которых сообщило Управление гражданской авиации, разработаны после длительного анализа на основании указаний Агентства Европейского Союза по авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний (ECDC), а также польского главного санитарного инспектора.

Согласно рекомендациям, в аэропортах перед входом в терминалы измеряют температуру. Войти могут только пассажиры с билетами.

В аэропортах действует обязанность сохранения безопасного 1,5-метрового расстояния между людьми и нужно носить маску. Ограничено пользование услугами и некоторыми объектами в аэропортах.

Новым является обязанность заполнения декларации о состоянии здоровья согласно инструкции перевозчика еще до отлета самолета.

На бортах самолетов персонал должен носить маски и перчатки. Пассажиры обязаны закрывать маской рот и нос в течение всего полета, а маски нужно менять каждые четыре часа.

Также в самолетах ограничен бортовой сервис.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.