Польша возобновила внутренние авиаперевозки

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С 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки – пока летать можно только в восемь городов.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на “Польское радио”.
Рейсы возобновила польская авиакомпания LOT. Утром она выполнила первый полет из Варшавы в Щецин.
Сейчас возобновлено сообщение с использованием восьми аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.
Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.
Запуск авиарейсов базируется на новых рекомендациях для пассажиров, аэропортов и авиакомпаний. Новые правила, о которых сообщило Управление гражданской авиации, разработаны после длительного анализа на основании указаний Агентства Европейского Союза по авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний (ECDC), а также польского главного санитарного инспектора.
Согласно рекомендациям, в аэропортах перед входом в терминалы измеряют температуру. Войти могут только пассажиры с билетами.
В аэропортах действует обязанность сохранения безопасного 1,5-метрового расстояния между людьми и нужно носить маску. Ограничено пользование услугами и некоторыми объектами в аэропортах.
Новым является обязанность заполнения декларации о состоянии здоровья согласно инструкции перевозчика еще до отлета самолета.
На бортах самолетов персонал должен носить маски и перчатки. Пассажиры обязаны закрывать маской рот и нос в течение всего полета, а маски нужно менять каждые четыре часа.
Также в самолетах ограничен бортовой сервис.
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